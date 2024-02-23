В Одесской области мужчина, который хотел незаконно скрыться из Украины через границу с Молдовой, встретил волков и был вынужден вылезти на дерево, информируют в Государственной пограничной службе.

Мужчина, находившийся вблизи железнодорожной станции Абамеликово в Одесской области, решил незаконно пересечь границу. Его планы разрушились тогда, когда он потратил на волков и полез на дерево, чтобы спастись от них.

О своих приключениях нарушитель сам сообщил в службу "Доверие" ГНСУ. Несмотря на его признание, он не избежал административной ответственности.

Ранее Politeka также писала о случае, когда в Одессе с мужа требовали 20 тысяч долларов да "разговор с ТЦК". Речь идет о местном маляре, обещавшем гражданину получить документ, удостоверяющий непригодность к военной службе. На суде обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние за совершенное уголовное нарушение. Учитывая, что мужчина является семьянином и имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, и раньше не привлекался к уголовной ответственности, суд решил не применять суровое наказание. Вместо этого ему назначили штраф, который затем решили снизить на размер ранее внесенного залога в размере 80 тысяч гривен. Кроме того, обвиняемого попросили оплатить расходы на проведение экспертиз в сумме 14 338 гривен.

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