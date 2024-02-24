Жителям Одессы и области объяснили, на какие пенсии могут претендовать на лица с инвалидностью в результате войны.

ПФУ объяснил особенности оформления и минимальные размеры пенсий , в частности, жителям Одесщины.

Как сообщила пресс-служба ПФУ, пенсия в Украине назначается в случае получения инвалидности во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения.

Но есть исключение - позже 3-месячного срока после увольнения, однако в результате заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности в Украине зависит от причины.

Таким образом, лицам с инвалидностью полученную из-за войны войны - пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% суммы денежного довольствия, II группа – 80% и III группа – 60%.

Другим лицам с инвалидностью пенсия в Украине назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного довольствия, II группа – 60%, III группа – 40%.

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью из-за войны войны не может быть ниже для I группа – 650% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность – 13604,50 грн (2093 х 650 %);

ІІ группа – 525% прожиточного минимума – 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ группа – 360% прожиточного минимума – 7534,80 грн (2093 х 360%).

К слову, начиная с 1 апреля, пенсии в Украине будут перечислены из-за повышения минимальной заработной платы.

Сейчас определенная категория украинцев получает гарантированную сумму выплаты в размере 2840 гривен. Со следующего месяца ожидается еще одно повышение.

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