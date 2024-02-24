ПФУ объяснил особенности оформления и минимальные размеры пенсий , в частности, жителям Одесщины.
Как сообщила пресс-служба ПФУ, пенсия в Украине назначается в случае получения инвалидности во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения.
Но есть исключение - позже 3-месячного срока после увольнения, однако в результате заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.
Размер пенсии по инвалидности в Украине зависит от причины.
Таким образом, лицам с инвалидностью полученную из-за войны войны - пенсия назначается в размерах:
I группа – 100% суммы денежного довольствия, II группа – 80% и III группа – 60%.
Другим лицам с инвалидностью пенсия в Украине назначается в размерах:
I группа – 70% сумм денежного довольствия, II группа – 60%, III группа – 40%.
Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью из-за войны войны не может быть ниже для I группа – 650% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность – 13604,50 грн (2093 х 650 %);
ІІ группа – 525% прожиточного минимума – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
ІІІ группа – 360% прожиточного минимума – 7534,80 грн (2093 х 360%).
К слову, начиная с 1 апреля, пенсии в Украине будут перечислены из-за повышения минимальной заработной платы.
Сейчас определенная категория украинцев получает гарантированную сумму выплаты в размере 2840 гривен. Со следующего месяца ожидается еще одно повышение.
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