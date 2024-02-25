Несмотря на сложную ситуацию в стране, средняя зарплата украинцев продолжает расти. Большое количество доступных вакансий направлено на разные специальности, многие из которых имеют связь с военной сферой. Стало известно о вакансиях с зарплатой от 15 до 33 тысяч гривен в Одессе.

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Вакансия: Повар в горячем магазине. Заработная плата: 16,000 – 19,000 грн

Основные обязанности:

  • Подготовка ингредиентов и приготовление блюд в соответствии с корпоративными стандартами.
  • Слежение за соблюдением установленных рецептур и технологий приготовления.
  • Гарантирование высокого уровня качества и привлекательного представления блюд.
  • Контроль качества продукции и ее соответствия стандартам.
  • Соблюдение норм гигиены и сохранности на рабочем месте.

Требования к кандидату:

  • Минимум 1 год опыта на схожей должности.
  • Знание методов приготовления разнообразных блюд.
  • Способность к эффективной командной работе, особенно при высоких нагрузках.
  • Внимание к мелочам и устремлению к высокому качеству в работе.
  • Ответственность и способность работать в давлении.
  • Осведомленность о правилах кухонной гигиены и безопасности.

Для подачи заявки свяжитесь по номеру: +380 98 569 40 40

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Вакансия: Сборщик мебели Заработная плата: 16,000 – 20,000 грн

Требования к кандидату:

  • Опыт работы по монтажу корпусной мебели не менее 2 лет обязателен.
  • Наличие автомобиля и инструмента приветствуется.
  • Коммуникабельность, аккуратность, вежливость, ответственность, порядочность, отсутствие вредных привычек.

Обязанности:

  • Монтаж различных видов мебели: кухни, офисная мебель, гостиные, детские, шкафы-купе и т.д.
  • Чтение чертежей или эскизов.
  • Умение эффективно общаться с клиентами.
  • Поддержание порядка на рабочем месте и своевременное выполнение задач.
  • Выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

Для подачи заявки обращайтесь по номеру: +380734934270

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Должность: SMM менеджер. Зарплата: 15,000 – 20,000 грн

Обязанности:

  • Участие в разработке и реализации стратегии в социальных сетях, включая анализ целевой аудитории, конкурентов и т.д.
  • Ведение и развитие аккаунтов в Instagram, Facebook, TikTok, телеграмм канале.
  • Создание контент-плана на базе маркетингового календаря.
  • Общение с аудиторией и взаимодействие в личных сообщениях.
  • Анализ ключевых метрик SMM-продвижения и подготовка аналитических отчетов.
  • Создание и подготовка видео, фотографий, анимаций и другого визуального контента для размещения в социальных сетях.
  • Развитие и улучшение присутствия в социальных сетях с учетом количественных и качественных показателей.

Требования:

  • Опыт работы у SMM не менее 1 года.
  • Креативность, ответственность и фокус результата.
  • Высокий уровень знаний о принципах композиции и цветовых схем.
  • Хорошая коммуникабельность и эффективность общаться с коллегами.
  • Готовность к адаптации к изменениям в требованиях и сроках проекта.
  • Способность к работе в команде.
  • Эффективное планирование и использование времени для выполнения проектов в установленные сроки.

Для обращения обращайтесь по номеру: 0639733197

Источник: 048.ua

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

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