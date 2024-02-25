Несмотря на сложную ситуацию в стране, средняя зарплата украинцев продолжает расти. Большое количество доступных вакансий направлено на разные специальности, многие из которых имеют связь с военной сферой. Стало известно о вакансиях с зарплатой от 15 до 33 тысяч гривен в Одессе.
Вакансия: Повар в горячем магазине. Заработная плата: 16,000 – 19,000 грн
Основные обязанности:
- Подготовка ингредиентов и приготовление блюд в соответствии с корпоративными стандартами.
- Слежение за соблюдением установленных рецептур и технологий приготовления.
- Гарантирование высокого уровня качества и привлекательного представления блюд.
- Контроль качества продукции и ее соответствия стандартам.
- Соблюдение норм гигиены и сохранности на рабочем месте.
Требования к кандидату:
- Минимум 1 год опыта на схожей должности.
- Знание методов приготовления разнообразных блюд.
- Способность к эффективной командной работе, особенно при высоких нагрузках.
- Внимание к мелочам и устремлению к высокому качеству в работе.
- Ответственность и способность работать в давлении.
- Осведомленность о правилах кухонной гигиены и безопасности.
Для подачи заявки свяжитесь по номеру: +380 98 569 40 40
Вакансия: Сборщик мебели Заработная плата: 16,000 – 20,000 грн
Требования к кандидату:
- Опыт работы по монтажу корпусной мебели не менее 2 лет обязателен.
- Наличие автомобиля и инструмента приветствуется.
- Коммуникабельность, аккуратность, вежливость, ответственность, порядочность, отсутствие вредных привычек.
Обязанности:
- Монтаж различных видов мебели: кухни, офисная мебель, гостиные, детские, шкафы-купе и т.д.
- Чтение чертежей или эскизов.
- Умение эффективно общаться с клиентами.
- Поддержание порядка на рабочем месте и своевременное выполнение задач.
- Выполнение погрузочно-разгрузочных работ.
Для подачи заявки обращайтесь по номеру: +380734934270
Должность: SMM менеджер. Зарплата: 15,000 – 20,000 грн
Обязанности:
- Участие в разработке и реализации стратегии в социальных сетях, включая анализ целевой аудитории, конкурентов и т.д.
- Ведение и развитие аккаунтов в Instagram, Facebook, TikTok, телеграмм канале.
- Создание контент-плана на базе маркетингового календаря.
- Общение с аудиторией и взаимодействие в личных сообщениях.
- Анализ ключевых метрик SMM-продвижения и подготовка аналитических отчетов.
- Создание и подготовка видео, фотографий, анимаций и другого визуального контента для размещения в социальных сетях.
- Развитие и улучшение присутствия в социальных сетях с учетом количественных и качественных показателей.
Требования:
- Опыт работы у SMM не менее 1 года.
- Креативность, ответственность и фокус результата.
- Высокий уровень знаний о принципах композиции и цветовых схем.
- Хорошая коммуникабельность и эффективность общаться с коллегами.
- Готовность к адаптации к изменениям в требованиях и сроках проекта.
- Способность к работе в команде.
- Эффективное планирование и использование времени для выполнения проектов в установленные сроки.
Для обращения обращайтесь по номеру: 0639733197
Источник: 048.ua
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