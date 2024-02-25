В 2024 году может сохраниться дефицит кадров в ряде сегментов рынка труда, поэтому работодателям придется принимать меры.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, средняя зарплата украинцев продолжает расти. Большое количество доступных вакансий направлено на разные специальности, многие из которых имеют связь с военной сферой. Стало известно о вакансиях с зарплатой от 15 до 33 тысяч гривен в Одессе.

Вакансия: Повар в горячем магазине. Заработная плата: 16,000 – 19,000 грн

Основные обязанности:

Подготовка ингредиентов и приготовление блюд в соответствии с корпоративными стандартами.

Слежение за соблюдением установленных рецептур и технологий приготовления.

Гарантирование высокого уровня качества и привлекательного представления блюд.

Контроль качества продукции и ее соответствия стандартам.

Соблюдение норм гигиены и сохранности на рабочем месте.

Требования к кандидату:

Минимум 1 год опыта на схожей должности.

Знание методов приготовления разнообразных блюд.

Способность к эффективной командной работе, особенно при высоких нагрузках.

Внимание к мелочам и устремлению к высокому качеству в работе.

Ответственность и способность работать в давлении.

Осведомленность о правилах кухонной гигиены и безопасности.

Для подачи заявки свяжитесь по номеру: +380 98 569 40 40

Вакансия: Сборщик мебели Заработная плата: 16,000 – 20,000 грн

Требования к кандидату:

Опыт работы по монтажу корпусной мебели не менее 2 лет обязателен.

Наличие автомобиля и инструмента приветствуется.

Коммуникабельность, аккуратность, вежливость, ответственность, порядочность, отсутствие вредных привычек.

Обязанности:

Монтаж различных видов мебели: кухни, офисная мебель, гостиные, детские, шкафы-купе и т.д.

Чтение чертежей или эскизов.

Умение эффективно общаться с клиентами.

Поддержание порядка на рабочем месте и своевременное выполнение задач.

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

Для подачи заявки обращайтесь по номеру: +380734934270

Должность: SMM менеджер. Зарплата: 15,000 – 20,000 грн

Обязанности:

Участие в разработке и реализации стратегии в социальных сетях, включая анализ целевой аудитории, конкурентов и т.д.

Ведение и развитие аккаунтов в Instagram, Facebook, TikTok, телеграмм канале.

Создание контент-плана на базе маркетингового календаря.

Общение с аудиторией и взаимодействие в личных сообщениях.

Анализ ключевых метрик SMM-продвижения и подготовка аналитических отчетов.

Создание и подготовка видео, фотографий, анимаций и другого визуального контента для размещения в социальных сетях.

Развитие и улучшение присутствия в социальных сетях с учетом количественных и качественных показателей.

Требования:

Опыт работы у SMM не менее 1 года.

Креативность, ответственность и фокус результата.

Высокий уровень знаний о принципах композиции и цветовых схем.

Хорошая коммуникабельность и эффективность общаться с коллегами.

Готовность к адаптации к изменениям в требованиях и сроках проекта.

Способность к работе в команде.

Эффективное планирование и использование времени для выполнения проектов в установленные сроки.

Для обращения обращайтесь по номеру: 0639733197

Источник: 048.ua

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