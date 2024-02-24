В Одессе обещают оказать помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг .

Об этом стало известно во время четвертого заседания Комиссии по определению лиц, нуждающихся в адресной муниципальной помощи и находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Денежная помощь будет предоставляться жителям Одессы и области, не имеющим возможности в полном объеме оплачивать платежи за коммунальные услуги.

Как сообщили в Одесском городском совете, на заседании были рассмотрены обращения жителей города.

В ходе заседания было принято решение о назначении адресной муниципальной помощи на погашение задолженности по оплате за ЖКХ 83 жителям города Одессы на сумму 885 740 гривен.

Кроме того, 10 жителям Одесщины предоставили рекомендации по назначению адресной помощи на погашение долга.

К слову, некоторые жители домов и квартир смогут не платить долги за коммунальные услуги чуть более 8 месяцев.

Часть долгов за коммунальные услуги аннулируют жителям Херсонской области. Указанный период составляет со 2 марта по 11 ноября 2022 года до дня освобождения от российских оккупантов.

Следовательно, бытовые потребители, которые в указанный период не оплачивали коммунальные услуги, больше не будут обязаны к оплате.

В то же время, средства, уплаченные лицами, которые осуществляли оплату даже во время оккупации, будут перенесены на следующий период в качестве переплаты.

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