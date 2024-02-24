С 15 февраля по 30 апреля в Черном море и лиманах Одесской области будет действовать запрет и предусмотрены штрафы.

В Одессе и области были введены сезонные штрафы. Запрет на отлов некоторых видов рыбы начал действовать 15 февраля и связан с началом массового нереста этих видов рыб. За нарушение придется платить штрафы. Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

Сообщается, что введен запрет на лов определенного вида рыбы с целью обеспечения ее популяции в период нереста. Ограничение касается как профессионального, так и любительского рыболовства и будет действовать до конца 30 апреля.

Представители Одесского рыбоохранного патруля отметили, что ловля рыбы в этот период трактуется как нарушение по части 4 статьи 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Установлено, что за каждого незаконно выловленного экземпляра рыбы нарушителя ждет финансовая компенсация в размере 1 700 гривен.

Для многих любительских рыбаков щука является ценным трофеем, однако для обеспечения восстановления ее популяции введен сезонный запрет на ловлю этого хищного вида рыб с 15 февраля по 31 марта во время ее нереста.

Этот вид рыб уникален тем, что его нерестовая активность начинается при температуре воды только 3-5°C, что значительно ниже, чем у большинства других видов, обитающих в водоемах.

Для эффективной защиты щуки в период ее размножения запрет на ее ловлю охватывает не только время отложения икры, но и период ее преднерестовой активности.

Нарушение этого запрета может привести к последствиям от административной к уголовной ответственности, а также предусматривает компенсационные выплаты за ущерб, причиненный рыбному хозяйству. Размер компенсации за каждую нелегально выловленную щуку составляет 3468 грн.

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