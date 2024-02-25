Одесситам рассказали, где можно приобрести продукты по относительно низким ценам.

В Одесской области сравнили цены на яйца и товары из молочного отдела.

Цены на продукты в пяти самых популярных и распространенных супермаркетах Одессы разнятся.

Так, цены на яйца начинаются от 46.9 и достигают 63.90 грн, молоко – от 37.9/900г до 70.9/2л, кисломолочный творог – от 33.2/180г до 66.4/300г, сметана – от 23.6/5.

Также одесситам назвали самые низкие ценники на продукты.

Дешевый десяток яиц можно приобрести за 45.9 гривен. Самое дешевое молоко – за 35.2 гривен за 900 граммов.

Самый бюджетный кисломолочный сыр журналисты обнаружили за 33.2 гривны за 180 граммов).

Сметану по самой низкой цене также можно найти за 23.6 гривны за 200 граммов).

Источник: 048.ua.

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