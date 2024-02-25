Один из самых популярных базаров в Одессе - это Киевская ярмарка-рынок, расположенный на проспекте Академика Глушко, предлагает разные цены на популярные продукты.

В городе Одесса существует значительное количество базаров, и местные жители выбирают, куда отправиться, руководствуясь разными факторами. Один из самых популярных базаров в Одессе - это Киевская ярмарка-рынок, расположенный на проспекте Академика Глушко. Рынок работает ежедневно с 08:00 до 20:00 и считается одним из самых больших в городе.

На рынке доступен широкий выбор овощей, фруктов и зелени. Относительно цен варианты картофеля различаются: от 23 грн до 45 грн за 1 кг. Морковь продается за 25 грн за килограмм, лук – также по цене 25 грн за кг, чеснок стоит 250 грн за килограмм, а свекла – 45 грн.

По отношению к капусте, цены на разные сорта такие: белокочанная стоит 35 грн за кг, пекинская – 55 грн, цветная – от 135 до 180 грн, а брокколи – 180 грн.

Томаты и огурцы представлены в несколько меньшем ассортименте. За большие алые помидоры цена варьируется от 100 до 130 грн, а за несколько меньшие помидоры просят 85 грн. Цена на огурцы составляет 120 грн, на болгарский перец – 160 грн. За авокадо просят от 65 до 85 грн. за штуку. В ассортименте также есть тыква, уже нарезанная на кусочки, которая продается по цене 25 грн.

Давайте обратим внимание на фруктовый раздел, где особую позицию занимают яблоки, доступные в большой вариативности сортов и ценовых категорий: "Семеринка" предлагается за 30 грн., "Голден" - за 40 грн., а за сорт "Фуджи" установлена ​​цена в 50 грн.

Рынок также славится своим разнообразием орехов, сухофруктов и деликатесов восточной кухни. Стоимость орехового ассорти колеблется от 65 до 200 грн., за изюм просят от 160 до 220 грн., финики можно приобрести по цене от 100 до 250 грн., а курага стоит от 250 до 350 грн.

Источник: 048.ua

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