Одесситы получат денежную помощь, стало известно, кому она принадлежит.

Жители Одессы и области получат денежную помощь.

Об этом стало известно во время заседания Попечительского совета в Одессе 16 февраля 2024 года.

Так, во время заседания было рассмотрено обращение одесситов и принято определенные решения.

Как сообщили в Одесском горсовете, в частности, было принято решение о предоставлении денежной помощи для решения различных видов социально-бытовых проблем.

238 граждан должны получить денежную помощь.

На заседании было принято решение о предоставлении социальных услуг 41 лицу, находящемуся в сложных жизненных обстоятельствах.

Речь идет о коммунальных учреждениях, координируемых Департаментом труда и социальной политики Одесского городского совета.

Напомним, жителям Одессы и области объяснили, на какие пенсии могут претендовать лица с инвалидностью в результате войны.

ПФУ объяснил особенности оформления и минимальные размеры пенсий, в частности, жителям Одесщины.

Как сообщила прессслужба ПФУ, пенсия в Украине назначается в случае наступления инвалидности во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения.

Но есть исключение - позже 3-месячного срока после увольнения, однако в результате заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности в Украине зависит от причины.

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Напомним, в Украине существует четыре варианта повысить свою пенсию.

Как писала Politeka, при каких условиях украинцам увеличится надбавка к пенсии.

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