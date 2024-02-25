В Украине фальшивомонетчики продают в сети и обменниках "купюры" гривны и долларов разного номинала.

В Украине при покупке иностранной валюты существует риск получения подделок. Чтобы избежать обмана от фальшивомонетчиков, необходимо следовать ряду рекомендаций. При использовании услуг валютных обменников важно убедиться в их легальности.

На официальном сайте Национального банка Украины доступен список всех финансовых учреждений, имеющих лицензию на проведение обменных операций. Здесь же можно найти адреса пунктов обмена. Перед посещением обменника рекомендуется проверить, действует ли он легально по указанному адресу.

Проверьте, чтобы имя в реестре и на видимо размещенной лицензии обменного пункта совпадали. Только после подтверждения легальности деятельности обменника безопасно пользоваться его услугами и не забудьте сохранить полученный чек.

При обращении в банковские учреждения. Хотя банки могут предлагать менее выгодный курс, они обеспечивают большую безопасность благодаря своей большой инфраструктуре. Нет случаев, когда были созданы поддельные банковские отделения для продажи фальшивой валюты. Если вы планируете приобрести внушительную сумму долларов через банк, рекомендуется сделать заказ заранее по телефону.

Следует избегать приема долларов непосредственно от частных лиц. Заключая соглашения с оплатой в американской валюте, вы автоматически подвергаетесь финансовым рискам.

Получение таких средств может создать дополнительные сложности при их использовании в будущем. Если валютные средства поступят на ваш счет через официальную транзакцию, вы сможете беспрепятственно снять их в банке, обменять на доллары или вывезти за границу, имея при себе все необходимые документы для таможни.

Источник : OBOZ.UA.

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