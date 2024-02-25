В Украине растут цены на продукты – два основных фактора, влияющих на их стоимость – война и сезонность.

Цены на мясные изделия продолжают расти, а за ними повышаются и стоимость молочных продуктов. В частности, отмечен рост цен на йогурт и кисломолочный творог. Тем не менее, среди молочной продукции есть и такие позиции, которые претерпели снижение в цене. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В магазинах Varus цена за йогурт "Активиа Классическая" с содержанием жира 1,5% объемом 290 мл составляет 29,00 грн. Тот же продукт можно приобрести в магазинах Метро, ​​но уже в большем объеме – 580 мл, по средней цене 29,94 грн.

В январе цена за 290 мл йогурта составляла 25,34 грн, а за 580 мл – 28,07 грн. Таким образом, цена выросла на 3,66 и 1,87 грн соответственно.

В феврале 2024 года творог кисломолочный "Простоквашино" с содержанием жира 9% и объемом 300 г можно приобрести за 80,66 грн. Цена на этот продукт отличается в разных магазинах. Следует отметить, что в январе его стоимость составляла 74,31 грн. за 300 г, что на 6,35 грн. меньше.

В феврале 2024 года твердый голландский сыр "Звени Гора" с содержанием жира 45% и весом 1 кг стоит в среднем 439,05 грн. В магазине Metro цена за этот сыр составляет 499,10 грн., тогда как в Novus он продается за 379,00 грн. В прошлом месяце средняя цена на сыр составила на 28,89 грн больше, чем в феврале.

Следует отметить, что эксперт Олег Пендзин сделал прогнозы по ценам на молочку. По состоянию на данный момент не наблюдается никаких факторов, способствующих снижению стоимости молочных продуктов. Ожидается, что цены в этой категории продолжат расти, по меньшей мере, до конца апреля, пока животные не будут выпущены на открытые пастбища.

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