По инициативе Министерства внутренних дел и Национальной полиции разработанный проект закона предусматривающий новые штрафы.

Многие штрафы существуют в Украине, но новые все еще придумывают и добавляют. В Украине появился законопроект, по которому хотят наказывать украинцев из-за шин. Об этом сообщается подробнее в Минфине.

В частности, в Украине на законодательном уровне хотят обязать водителей менять шины на автомобилях по сезону. Такая норма включена в недавно зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №11029, а за несоблюдение правил хотят ввести административное нарушение в виде штрафов.

По инициативе Министерства внутренних дел и Национальной полиции разработанный проект закона предусматривает обновление Кодекса об административных правонарушениях, акцентируя внимание на корректировке правил использования шин в соответствии с сезоном.

За использование несезонных шин предусмотрен штраф в размере 1700 грн, а за повторное нарушение штраф увеличивается от 3400 - 8500 грн, с возможным лишением права управления транспортным средством на срок от трех до шести месяцев.

Правоохранители считают, что принятие этого законопроекта будет способствовать улучшению безопасности на дорогах и понижению аварийности.

Отметим также, что в Украине рассматривается инициатива по введению новых финансовых санкций для водителей, нарушающих ограничение скорости на дорогах. Предлагаемый законопроект имеет целью установить штрафы за превышение разрешенной скорости, аналогично практикам, уже существующим в законодательстве многих стран Европейского Союза, включая Польшу, Италию, Германию, Австрию и т.д.

Согласно этому проекту за превышение скоростного лимита на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен, тогда как за превышение на 50 км/ч штраф увеличивается до 1700 гривен.

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