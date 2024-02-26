Журналистка Алина Доротюк не осталась в стороне от этой истории и разместила видео, где Репина выражает свою антипатию и антиукраинские высказывания.

Скандал охватил украинскую актрису, звезду проектов "Квартала 95" Елену Репину из-за ее высказываний, которые были признаны украинофобскими. Об этом пишет журналистка Алина Доротюк в своем Telegram-канале.

Журналистка Алина Доротюк не осталась в стороне от этой истории и разместила видео, где Репина выражает свою антипатию к Майдану, обвиняя его в проблемах Украины.

"Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Проклятый Майдан! Никто не ответит", - заявила актриса.

Кроме того, актриса из "Слуги народа", ранее выступавшая против дерусификации, снова заявила о своем недовольстве этим процессом. Также она считает, что украинской нации не существует, поэтому ей не нравится приветствие: "Слава нации".

"Если вы назвали всю Украину по улицам Бандеры, это не значит, что... Ну посмотрим, как оно там будет. Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы хотя бы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине, как люди выживают с коррупцией. Бандеровцы? Да и х*р с ними, ненавижу", - издала артистка.

Во время празднования годовщины начала полномасштабной войны, Елена размещает сообщения в своих социальных сетях, что вызывает разные мнения у многих украинцев из-за ее предыдущих высказываний.

Актриса написала на русском языке, что для нее война началась в 2014 году, и спросила, почему за все эти годы никто не смог урегулировать конфликт мирным путем.