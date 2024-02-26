Некоторые пенсионеры должны пройти идентификацию до конца марта; в противном случае их пенсионные выплаты будут приостановлены. Это нужно сделать до конца марта, чтобы пенсии не были заморожены. Об этом украинцев предупредили в ПФУ.

Эта процедура обязательно для тех, кто получил статус ветерана или лица с инвалидностью до 24 февраля 2022 года, чтобы продолжить получать свои пенсии. Правительство выделило дополнительное время, поскольку некоторые пенсионеры могут испытывать трудности с прохождением идентификации. Конечный срок для этой процедуры – 31 марта 2024 года.

Чтобы предоставить людям больше возможностей для осуществления идентификации, Правительство утвердило постановление № 837 от 8 августа 2023 года, которым первоначально продлило крайний срок до 31 декабря 2023 года. Впоследствии с помощью постановления № 1384 от 27 декабря 2023 года этот срок был снова продлен до 31 марта 2024 года, как информирует Пенсионный фонд Украины.

Процесс идентификации был приостановлен на время – с 12 марта 2020 года до 1 июля 2023 года, что было обусловлено пандемией и военными действиями.

Чтобы осуществить идентификацию, пенсионер может посетить отделение АО "Ощадбанк" или Пенсионный фонд Украины. В случае пребывания за границей пенсионер может обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины для получения специального документа.

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