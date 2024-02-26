Украинцы могут заработать немалую сумму, продав некоторые старые монеты – дело в том, что некоторые виды ценны.

У украинцев есть шанс получить значительный доход от продажи старинных монет номиналом 25 копеек коллекционерам. Однако ценность представляют не все монеты, а выборочные экземпляры, по информации специалистов из портала "Монеты-ягодки".

В частности, монета модификации 5.1Даг 1992 может быть реализована по цене от 5000 до 7000 грн. Ее уникальные характеристики включают в себя:

форму среднего зуба трезубца, который является округлым и широким;

положение хвостика буквы Е, касающееся нижней части буквы Н;

конфигурацию гроздья №2, напоминающего тупоугольный треугольник;

гладкий край без каких-либо насечек.

Монеты номиналом 25 копеек 1992 года, версия 4БАМ, могут быть проданы по цене от 3300 до 5000 грн. Особенностью этой монеты является дизайн с выпуклым щитом и трезубцем, который вдавлен в центре щита на обратной стороне.

Эта монета известна среди коллекционеров как "Английский чекан" и считается редкой из-за ее уникальной ошибки в дизайне. На аверсе монеты размещен выпуклый щит с вдавленным трезубцем, что явилось результатом ошибки в оформлении. Ошибочный дизайн появился из-за некорректного воспроизведения рельефа художниками, которые при создании эскизов неверно изобразили трезубец на фоне.

Возможно заработать примерно 2000 грн, продавая монету в 25 копеек 2003 года, модель 1ЕАм. По словам экспертов, эта монета чрезвычайная редкость, поскольку была ожидана специально для ежегодного комплекта Национального Банка Украины.

Однако из-за отмены выпуска запланированного набора эти 25-копеечные монеты были выпущены в общее обращение. На сегодняшний день большинство монет этого номинала, предлагаемых на аукционах, обычно находят люди в собственных кошельках или же копилках.

Последние новости Украины:

Напомним, украинские 25 копеек продают за немалую сумму - что у них особенного и как они выглядят.

Как сообщала Politeka, за 5 копеек можно получить больше 4 тыс гривен, фото монеты.

Также Politeka писала, за какие монеты в Украине готовы платить тысячи гривен.