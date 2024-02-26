Так, в Польше 25 февраля неизвестные высыпали украинскую кукурузу из восьми полвагонов – это около 180 тонн.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, груз должен был отправиться за пределы Польши - продукция ехала транзитом через страну.
"Укрзализныця" ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов в Польше.
"Это преступление против Украины, которое вышло из-под контроля. И чем дольше ситуации будет уделяться со стороны Польши недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой будет ситуация", - говорится в сообщении.
Пока известно, что "Укрзализныця" обратилась к правоохранителям Польши.
Украинцы в комментариях отреагировали на инцидент в Польше:
"Могу гарантировать, что если бы кто-то пошел и так раскрыл и рассыпал вагоны с польскими товарами или немецкими, то их полиция бы за час нашла, арестовала и присудила штрафы...",
"Поляки должны возместить уничтожение чужого имущества из-за представления в европейский суд...",
"Лучше бы все это зерно и зерновые поехало в те страны, где люди голодают и накормили старых и малых. Нет слов",
"Это только изверги такое могут сделать, а не фермеры! Бумеранг и Карму никто не отменял! За зло придется отвечать".
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