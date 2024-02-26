Обновление личных данных на сайте "Нафтогаз Украины" происходит через специальный раздел для клиентов.

Иногда потребителям необходимо обновить некоторые личные данные, такие как фамилия, телефонный номер или электронная почта. В этой связи возникает необходимость внесения обновленных данных в личный кабинет на сайте "Нафтогаза".

По данным прессслужбы "Нафтогаз Украины", это можно сделать с помощью трех простых шагов. Важной деталью является то, что обработка предоставленной информации будет производиться в соответствии с действующим законодательством, в частности, Законом "О защите персональных данных".

Обновление личных данных на сайте "Нафтогаз Украины" происходит через специальный раздел для клиентов. Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

Зинициировать запрос через соответствующую форму. Представить необходимые документы для подтверждения изменений. Завершить процесс, подписав заявление посредством электронной подписи.

Вот какие преимущества предлагает обновление данных "Нафтогаз Украины":

Возможность получать актуальную информацию, согласно вашему лицевому счету.

Получение точных квитанций за потребленный газ.

Доступ к онлайн-сервисам для передачи счетчиков.

Улучшение качества обслуживания.

Стоит отметить, что теперь украинцы могут легко и быстро стать клиентами "Нафтогаз Украины" благодаря нововведениям от компании, включающим интеграцию с приложением "Дія".

Благодаря этой инновации, пользователи могут "Нефтегаз Украины" автоматически передать свой индивидуальный налоговый номер или данные ID-карты через "Дія", что позволяет автоматизировать заполнение некоторых секций заявки. Таким образом, вручную вводить эту информацию больше не нужно. Однако для использования этой функции необходимо иметь активированную функцию "Дія. Подпись".

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