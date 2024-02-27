Мобилизация в Украине в марте, стало известно, кого могут призвать на службу.

Мобилизация в Украине продолжается, сейчас правительство продолжает работу над новым законопроектом о призыве.

Таким образом, в марте 2024 года не произойдет существенных изменений по мобилизации в Украине.

Призвать в ВСУ могут те же категории военнообязанных, что и раньше, пока правительство не внесло изменений в законодательство.

В марте 2024 года будут подлежать мобилизации в Украине военнообязанные мужчины от 27 до 60 лет, без опыта или с опытом военной службы, которые признаны годными по решению ВЛК.

Также призвать в марте могут мужчин от 18 до 27 лет с опытом прохождения военной службы в ВСУ, если ВЛК сочла их пригодными.

Мужчины, снятые с военного учета, однако ВЛК признала их пригодными к прохождению службы.

Мужчины от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу, теперь смогут вступить в ряды ВСУ только по собственному желанию.

В комментариях пользователи сети отреагировали на новость о мобилизации в Украине в марте:

"...Да пусть идут уже наконец все те сынки мажоры те все что давали клятву защищать Родину они сидят греют ду*и...",

"Депутатов уже пора призывать",

"Пока депутаты и госслужащие не пойдут на фронт победы не будет",

"Депутатов и полицейских всех на передовую".

Источник: 24 Канал.

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