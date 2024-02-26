Работодатели стараются сохранять баланс между материальной и нематериальной мотивацией работников, но не у всех получается.

Многие украинцы выражают недовольство относительно уровня заработной платы, которую предлагают потенциальные работодатели, считая ее ниже желаемой. Основной трудностью при поиске работы для них несоответствие предложенных зарплат их ожиданиям, с чем сталкиваются 41% опрошенных.

Об этом говорится в результатах исследования крупного кадрового портала.

Согласно опросу, значительная часть украинцев не готова идти на компромисс по снижению своих зарплатных аппетитов, даже если это может осложнить поиск работы. Такую позицию заняли 62% респондентов.

Только 15% опрошенных готовы снизить свои финансовые ожидания на 5%. Одна десятка опрошенных выразили готовность пойти на снижение своей будущей зарплаты на 6-15%, в то время как только 5% заявили о готовности снизить требования к оплате труда на 16-25%.

Только 28% украинцев отметили, что продолжают получать такую ​​же зарплату, как до начала полномасштабной войны. Остальные отметили изменения в размерах оплаты труда, причем как в сторону увеличения, так и уменьшения.

9% опрошенных сообщили о росте зарплаты на 10-30%, а 12% респондентов сообщили о сокращении зарплаты на 10-30%, в то время как 8% сталкиваются с уменьшением доходов на 50%. У 7% опрошенных зарплата снизилась на 40-50%, а у 3% – зарплата уменьшилась на 5%.

Также отмечается, что работодатели стараются сохранять баланс между материальной и нематериальной мотивацией работников. Некоторые из них готовятся к внедрению системы привязки зарплаты к фактическим результатам работы. При этом работодатели многое требуют, что не соответствует уровню зарплаты.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.



