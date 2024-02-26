Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что находится сейчас за границей и ей изменили кредитный лимит без предупреждения.

Клиенты "ПриватБанка" начали высказывать обоснованные жалобы на сотрудничество с банком по разным причинам. Недавно один из пользователей опубликовал комментарий на сайте Минфина относительно лимитного кредита, который банк меняет без ведома. Представители "ПриватБанка" разъяснили несколько важных моментов по этому поводу.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что находится сейчас за границей. Она отметила, что перестала пользоваться картой "ПриватБанк" еще в декабре. Через несколько месяцев банк без ведома клиентки сменил ее кредитный лимит. Поэтому с банковской карты начали сниматься проценты.

В "ПриватБанке" объяснили, что кредитная карта Универсальная дает возможность владельцу пользоваться как собственными деньгами на карте, так и взять кредит (льготный период до 55 дней, в течение которого нет платы за пользование кредитными средствами), используя средства банка.

"Если вы не пользуетесь лимитом, это не влечет дополнительные затраты. Если вам начисляются проценты, соответственно, вы уже потратили кредитные средства и вышли из льготного периода", - добавили в "ПриватБанк".

Кроме того, клиенты "ПриватБанк" могут подать заявку, чтобы уменьшить или увеличить кредитный лимит. Это с легкостью сделать в интернет-банкинге или мобильном приложении "Приват24". Достаточно зайти в меню управления кредитной картой и нажать на ссылку "Изменить" рядом с надписью кредитный лимит.

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