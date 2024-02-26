На украинском рынке на этой неделе наблюдается снова тенденция к повышению цен на популярный овощ. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цены. Речь идет об увеличении цены на свеклу. Повышение цен способствует активизации торговли корнеплодами.

Многие хозяйства приостановили продажу высококачественной свеклы, ожидая дальнейшего роста цен и планируя реализацию товара в начале марта.

Украинские фермеры успешно реализуют столовую свеклу по ценам в пределах 12-16 гривен за килограмм, что на 17% выше по сравнению с прошлой неделей.

Рост цен обусловлен несколькими причинами, среди которых особенно выделяется растущий спрос на свеклу со стороны оптовых покупателей и розничных сетей. Одновременно предложение на рынке остается ограниченным, поскольку многие производители откладывают продажи, рассчитывая на дальнейший рост цен.

Следует подчеркнуть, что цены на столовую свеклу в Украине сейчас превышают прошлогодние на 74%.

Однако эксперты рынка оставляют возможность того, что этот подъем цен может быть неустойчивым. Дальнейший рост ценовых показателей может побуждать фермеров активизировать продажи из своих запасов, что приведет к увеличению предложения на рынке и потенциальному снижению цен. Стоимость свеклы в украинских магазинах начинается от 8,86 гривен за килограмм.

Источник: East Fruit.

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