Украинцам дальше поступает разнообразная денежная помощь. Появились еще два вида денежной помощи. В частности, благотворительная организация "СОС Детские Городки" анонсирует запуск двух программ регистрации для предоставления денежной помощи.

В рамках первой программы право на получение денежной помощи имеют: приемные семьи, детские дома семейного типа, а также опекуны и попечители, которые взяли на воспитание детей до 18 лет в течение 2024 года.

Географический охват выплат денежной помощи включает следующие регионы Украины: Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Киевскую, Черниговскую, Черновицкую, Полтавскую, Харьковскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Сумскую и Одесскую области.

Размер денежной помощи составляет 10800 гривен на каждого ребенка, который был усыновлен или взят под опеку. Сумма денежной помощи выплачивается на банковский счет заявителя (официального представителя ребенка) в трех равных частях по 3600 гривен каждая в течение трех последовательных месяцев.

В рамках второй программы денежную помощь могут получить семьи, которые усыновили ребенка в Украине в течение периода с 01.09.2023 по 31.12.2024 и подали соответствующие документы, подтверждая этот факт.

К программе получения денежной помощи могут присоединиться следующие категории заявителей: семьи, усыновившие ребенка с инвалидностью, семьи, усыновившие двух или более детей, внутриперемещенные лица, семьи, усыновившие детей в возрасте от 5 лет на момент усыновления.

Размер денежной помощи составляет 10800 гривен при усыновлении одного ребенка и 14400 гривен при усыновлении одного ребенка с инвалидностью. Сумма выплачивается единовременным платежом.

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