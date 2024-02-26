Для оформления субсидии можно обратиться лично в соответствующий департамент социальной защиты.

Украинские студенты могут получать жилищные субсидии, если они отвечают определенным требованиям и представляют необходимые документы. Следует понимать, если студент имеет долги за проживание в общежитии, он не получит жилищную субсидию. Об этом сообщили в исполнительном комитете Саксаганского районного совета.

Для оформления субсидии можно обратиться лично в соответствующий департамент социальной защиты населения или воспользоваться электронной формой на сайте Министерства социальной политики.

Право на субсидию имеют студенты, обучающиеся по дневной форме. Оплата за проживание в общежитии должна быть произведена не позднее 10 числа каждого месяца. В случае наличия задолженности за проживание в общежитии студенту субсидия не будет назначена.

Необходимый перечень документов для оформления субсидии включает:

Оригиналы паспорта и идентификационного номера.

Декларация о доходах и расходах. Студентам, которые учатся за счет бюджета, нужно предоставить справку из бухгалтерии о доходах (при отсутствии стипендии — справку об отсутствии доходов). Для студентов, обучающихся на контрактной основе, этот документ не требуется.

Справка из учебного заведения о зачислении на обучение.

Копия договора об аренде жилья, заверенная в канцелярии, если студент не имеет прописки в общежитии. Если студент прописан, договор не требуется.

Справка с паспортной службы о составе семьи и размере платежей за коммунальные услуги. Для студентов старших курсов – справка об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

Бланки по оформлению субсидии можно получить в профсоюзном комитете учебного заведения.

Последние новости Украины:

Напомним, что украинцы рискуют потерять субсидии, в Минсоцполитики дали объяснение.

Как писала Politeka, украинцы смогут получить субсидию на дрова.

Также Politeka сообщала, что украинцев ошеломили неприятной проблемой, субсидии получают не все.