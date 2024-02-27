В Днепропетровской области местный житель обратился в Территориальный центр комплектования с просьбой не привлекать его в ряды Вооруженных Сил Украины. За этот поступок он осужден во время судебного расследования. Рассмотрение дела состоялось в Жовтоводском городском суде Днепропетровской области.

Согласно приговору суда, подозреваемый является местным жителем города Желтые Воды и занимается работой таксиста. После получения повестки и прохождения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией он признан годным к военной службе.

Хотя 5 июня 2023 года он получил боевую повестку, однако 21 июня того же года подал заявление, отказавшись от мобилизации. После того, как дело взялось судом, 14 февраля 2024 года подсудимый заключил соглашение со следствием, признавая свою вину. В итоге суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к одному году испытательного срока.

Следует напомнить о похожем случае. В Украине суд вынес решение относительно еще одного военнообязанного, решившего не выполнять воинскую обязанность во время военного положения. На заседании он подтвердил свое уклонение от мобилизации, объяснив это необходимостью ухаживать за детьми.

С учетом представленных аргументов суд все же установил, что житель Волынской области нарушил статью 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу), приговорив его к одному году условного срока.

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