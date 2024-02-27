Обычно освещение внутри автомобиля включается только во время кратковременной стоянки.

Существуют несколько распространенных мифов по поводу освещения салона автомобиля, которые водители часто воспринимают как правду. Многие считают, что включенный внутренний свет может привести к неприятностям или даже проблемам на дороге. Стало известно, могут ли выписать штрафы за включенное освещение салона в авто.

Однако ограничение на использование света в салоне автомобиля – редкость. Штрафы за это тоже. В большинстве стран такие правила практически не существуют. Например, только в некоторых штатах США есть исключения, когда ограничено использование салонного света во время вождения и могут выписать штраф. Подобные правила существуют и в Японии, особенно ночью, но такие ограничения являются исключением, а не правилом.

Тем не менее, включенное освещение в салоне авто может создавать определенные трудности для водителя, затрудняя обзор дороги и мониторинг дорожной обстановки. Свет может создавать блики на ветровом стекле, что оказывает влияние на четкость визуального восприятия окружающей среды.

Обычно освещение внутри автомобиля включается только во время кратковременной стоянки. Важно помнить о необходимости его отключения перед тем, как покинуть машину, ведь забытый во включенном состоянии светильник может быстро опустошить аккумулятор.

Между тем, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий усиление ответственности за нарушение определенных правил дорожного движения и изменение подхода к фиксации превышения скорости. Хотят ввести новые штрафы и увеличить уже существующие.

Депутаты предлагают увеличить ответственность водителей в сфере безопасности дорожного движения, в частности, установить штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 грн) за использование шин, не соответствующих сезону.

В случае повторного нарушения сумма штрафа составит от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов (от 3 400 - 8 500 грн) с лишением права вождения авто от 3 до 6 месяцев.

Источник: Liverpoolecho.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.