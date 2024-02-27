Пыталась скрыть факт невыдачи продуктов, организовав их "ответственное хранение", чтобы избежать ответственности за преступление.

Руководитель аппарата Харьковской областной государственной администрации (ОВА) подозревается в злоупотреблении властью, а именно в присвоении более 15 млн грн на закупку продуктов для населения. Эти товары были приобретены по государственной программе бесплатного распределения в зоне боевых действий и на территориях, вернувшихся под контроль Украины. Об этом информирует прессслужба НАБУ.

Согласно информации, полученной 13 февраля 2024 года, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) выявили факты присвоения 15,2 млн. грн. на закупку пищевых товаров Харьковской ОВА для гуманитарных нужд.

Высокопоставленное должностное лицо из Харьковской областной военной администрации (ОВА), действуя в соучастии с представителями ООО, сфальсифицировало документацию, свидетельствовавшую о мифической поставке 235 тонн продукции от поставщика, что послужило причиной для перевода более 15 млн грн на его счета от УЗ. Однако указанная продукция за оплату так и не была поставлена.

В декабре 2022 года, узнав о расследовании Национальным антикоррупционным бюро по их действиям, руководительница Харьковской ОВА пыталась скрыть факт невыдачи продуктов, организовав их "ответственное хранение", чтобы избежать ответственности за преступление.

В результате, продукция была наконец обеспечена ОВА, тем самым частично компенсируя нанесенный ущерб.

Среди лиц, находящихся под подозрением:

Руководитель аппарата Харьковской областной военной администрации. Директор и его заместитель ООО. Директор регионального управления ООО.

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