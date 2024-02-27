Мобилизация в Украине продолжается, поэтому следует знать, что грозит за неявку в военкомат после вручения повестки.

Мобилизация в Украине продолжается, тем временем руководитель ТЦК и СП рассказал об ответственности из-за неявки в военкомат.

Руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков заявил, если военнообязанный, имея повестку, не прибыл в военкомат - его данные передаются в Нацполицию для проведения розыска.

Уже после розыска военнообязанный при мобилизации в Украине будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по ст.210 ч. 2.

Он заплатит штраф и все равно ему придется уточнять учетные данные.

Если есть необходимость, прошли сроки, военнообязанный будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).

В том случае, если его признают пригодным к прохождению военной службы в разгар мобилизации в Украине – с ним будут работать специалисты морально-психологического обеспечения.

"Если военнообязанный подходит по всем параметрам, только тогда принимается решение о его призыве в ВСУ", - говорит Волков.

Источник: "Кременчугский Телеграф".

Кстати, мобилизация в Украине будет продолжаться и в марте, стало известно, кого могут призвать на службу.

В марте 2024 года не произойдет существенных изменений по мобилизации в Украине.

Призвать в ВСУ могут те же категории военнообязанных, что и раньше, пока правительство не внесло изменений в законодательство.

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