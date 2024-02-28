Вносятся изменения в порядок, в котором уточняется норма пересчета размера субсидий для украинцев.

Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в процедуру назначения жилищных субсидий, включая положения в отношении лиц, имеющих задолженности.

Об этом стало известно из проекта постановления Кабмина, размещенного для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В соответствии с проектом, жилищная субсидия не будет предоставляться лицам, имеющим просроченную задолженность по оплате какой-либо из жилищно-коммунальных услуг в течение трех и более месяцев, если ее сумма превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 680 гривен.

Субсидия также не назначается, если общая сумма задолженности по всем жилищно-коммунальным услугам превышает указанную величину.

В проекте акта предлагается добавить положение, согласно которому в случае смерти члена домохозяйства, за исключением заявителя или члена семьи лица, составляющего домохозяйство, уполномоченные органы автоматически пересматривают жилищную субсидию со следующего месяца после месяца смерти, без необходимости обращения заявителя.

Также вносятся изменения в порядок, в котором уточняется норма пересчета размера субсидий в случае смерти члена семьи льготника без необходимости подачи соответствующего заявления от самого льготника.

Следует отметить, что в госбюджете на 2024 год запланировано выделение 49,9 миллиарда гривен на жилищные субсидии. Это на 12 миллиардов гривен, или на 32% больше по сравнению с текущим годом. Ожидается, что субсидии будут получать около 3,2 миллионов домохозяйств.

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