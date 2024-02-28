В Волынской области суд оправдал мужчину, которого ТЦК и СП обвинили в уклонении от мобилизации. Об этом говорится в приговоре Любешевского районного суда Волынской области.

В октябре 2022 года суд подтвердил, что ВЛК признала мужчину способным к военной службе. Однако ТЦК обвинила его в уклонении от призыва с 24 октября 2022 года по 12 декабря 2022 года во время мобилизации. В тот день мужчине вручили "боевую повестку" и доставили в воинскую часть.

Однако из-за боли в спине, которую он почувствовал, медицинский персонал отказался брать его на службу. Мужчину обвинили в симулировании болезни.

В ноябре 2022 года мужчину снова доставили в другую воинскую часть, где он повторил жалобы на проблемы со спиной, что снова привело к отказу в приеме на службу. В декабре того же года он получил очередную повестку, но решил ее игнорировать и не явился в ТЦК.

На судебном заседании сначала мужчина отказывался давать показания, но позже рассказал, что, несмотря на признание медкомиссией его пригодным к службе, он жаловался на боли в спине во время посещений воинских частей, поскольку боль была реальной. Он не обращался за медицинской помощью, а лечился дома, самостоятельно принимая медикаменты.

На суде заведующая поликлиническим отделением КП "Любешевская ЛБЛ" Любешевского поселкового совета, врач-невропатолог и председатель ВЛК объяснила, что мужчину действительно признали годным к военной службе.

Она также отметила, что у подсудимого поставлен диагноз "хроническая люмбалгия", характеризующаяся периодическими болями в поясничном отделе позвоночника, но это состояние не ограничивает способность к службе в армии даже в военное время.

Сотрудники военкомата обвинили мужчину в симуляции, поскольку во время собеседований в воинских частях он жаловался на свое здоровье и четко выражал несогласие с отбытием военной службы.

Суд после тщательного рассмотрения доказательств и показаний пришел к выводу, что их недостаточно для подтверждения вины подсудимого.

"Рапорты работников ТЦК содержат информацию, которая не подтверждена надлежащими и достаточными доказательствами. В данном случае не проводилась проверка информации, указанной в рапортах, поскольку материалы уголовного производства не содержат никаких доказательств, а только эти рапорты", - говорится в пояснении суда.

Суд также отметил, что поскольку у подозреваемого есть диагноз по поводу проблем с позвоночником, то во время собеседований в воинских частях вероятно не было симуляции. Отсутствие подозреваемого на заседании суда в декабре по повестке, по мнению судьи, может быть отдельным преступлением, которое должно быть расследовано прокурором, однако такого расследования не произошло.

В результате суд решил оправдать мужчину, обвиняемого по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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