Так, правоохранители разоблачили очередную схему хищения государственных средств, выделенных на нужды ВСУ.

Как сообщила Нацполиция в Винницкой области, сделку проверили чиновники Минобороны.

Трое чиновников оборонного ведомства провернули "схему" на закупках кроватей для ВСУ.

39-летний начальник одного из отделов Минобороны вместе с 68-летним подчиненным и 44-летней подчиненной закупили 2000 коек для ВСУ по ценам выше рыночных.

Таким образом они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму около 4,3 миллиона гривен.

Участникам преступной схемы сообщили о подозрении, фигуранты дела могут оказаться за решеткой на 12 лет.

Кроме того, злоумышленников лишат права занимать определенные должности и конфискуют имущество.

В настоящее время начальнику отдела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 4 миллиона гривен. Сообщникам чиновника суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость:

"Господи, нужно уже выметать их из Украины. Сколько уже можно воровать. Нужно уже все конфисковывать, а их гнать, чем дальше",

"И Бога не боятся",

"...когда уже наконец-то наступит хоть капелька справедливости. Одним все, а другие выживают да еще и при этом стараются помогать ВСУ".

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