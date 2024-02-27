Украинский министр призвал украинцев рассмотреть вариант возвращения домой.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что наша страна уважает выбор каждого человека, но он призвал всех граждан Украины, уехавших с начала войны - рассмотреть возможность возвращения домой.

"Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", – сообщил глава МИД.

Украинцы в комментариях отреагировали на заявление главы МИД:

"Власти, видимо, уже приготовили много рабочих мест и законы для организации малого и среднего бизнеса, где зарплаты будут не меньше чем в Европе? Как можно так безответственно призвать к возвращению народа, ведь ничего Вы не сделали для организации производства и увеличения достаточно рабочих мест",

"Ага если вернуться домой то нужно прежде всего, чтобы выбить коррупцию, и всех кто к ней причастен, власть перебрать, и должен приказать, а следующая чтобы боялась грабить людей, и чтобы шли воевать все на уровне богатый с бедным, а потом все пойдут воевать, потому что будут знать, что их не подставят и не бросят...",

"А государство как поможет выжить? Только одни проблемы создает людям. Работы нет, везде все на тебя смотрят как на 100 долларов - ждут что давишь денег. Люди выехали не от войны - а от директоров школ, которые просят тысячу долларов, что бы ребенка в школу взять, от налоговых инспекторов, которым ставятся указания на вас написать штраф и так далее...".

Источник: The Irish Times .

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