В организованной преступной группе были задействованы как военнослужащие, ответственные за списание военного оборудования, так и гражданские лица.

В Киеве Государственное бюро расследований (ДБР) разоблачило обширную схему кражи военной одежды из воинских частей и ее последующей продажи по низким ценам.

Совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) сотрудники ДБР раскрыли и прекратили действие преступной схемы присвоения и сбыта имущества одной из бригад обороны Киева.

В организованной преступной группе были задействованы как военнослужащие, ответственные за списание военного оборудования, так и гражданские лица, занимавшиеся его продажей.

Инициатором этой незаконной операции стал гражданский, который имел возможность влиять на некоторых находившихся под его контролем военнослужащих. Он организовал кражу военных активов, включая бронежилеты, шлемы, комплекты одежды на разные сезоны и обувь с территории воинской части. После похищения украденное имущество транспортировалось на временное хранение в гаражное помещение в Киеве.

Преступниками было похищено имущество на сумму не менее 3,6 миллионов гривен. Окончательная стоимость ущерба будет установлена ​​после завершения всех следственных процедур и необходимых экспертиз.

В ходе обысков правоохранителями были обнаружены значительные запасы военных товаров, которые злоумышленники планировали реализовать через интернет. Для маскировки и легального происхождения этих товаров они устраняли маркировку, что свидетельствовало о принадлежности имущества к Вооруженным Силам Украины и его непригодности для продажи.

Лидер преступной группы и еще два участника, среди которых один был военнослужащим, был задержан в акте продажи военных активов на общую сумму более 2 миллионов гривен, предлагая товары со скидкой почти в 50%.

Последние новости Украины:

Напомним, украинский депутат размечтался о победе рф и заявил, что станет гауляйтером.

Как сообщала Politeka, группа компаний продолжала обеспечивать российский ВПК даже после вторжения.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.