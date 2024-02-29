По решению Министра обороны Украины все документы, касающиеся результатов аудитов, переданы правоохранительным органам.

В армейных частях Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областей выявили неправомерные выплаты дополнительного денежного вознаграждения отдельным военнослужащим в ходе аудита, проведенного Министерством обороны.

В сообщении Министерства обороны указано, что ряд военнослужащих, находившихся в пунктах постоянной дислокации и осуществлявших не боевые задания, получали "боевые" доплаты. В общей сложности сумма таких неправомерных выплат составила 186,6 миллиона гривен.

"Согласно сообщению, по решению Министра обороны Украины все документы, касающиеся результатов аудитов, переданы правоохранительным органам для расследования и установления вины должностных лиц, а также компенсации нанесенного ущерба государству.

Напомним, что в Министерстве обороны была обнаружена схема, с помощью которой, по словам Национального антикоррупционного бюро, могли быть обворованы украинцы на миллиарды гривен. Указанные расследования демонстрируют, что в системе закупок Министерства обороны была лазейка, которая создавала значительные риски коррупции."

Служба безопасности Украины раскрыла коррупционные действия руководителя Главного департамента капитального строительства Министерства обороны, который в период 2022-2023 годов приобрел недвижимость и автомобили высшего класса, оформив их на свою жену.

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