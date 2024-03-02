В Одесской области задержали четырех мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу, сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ).

Их необычный план заключался в том, чтобы укрыться от тепловизора, обмотавшись золотистыми изотермическими одеялами. Но эта уловка не принесла результата, и все были задержаны. За путешествие в "золотой" обертке каждый из уклонистов заплатил неплохую сумму от 3 до 8 тысяч долларов.

"Блестящий план" уклонистов потерпел крах. Они надеялись проникнуть через границу Украины незамеченными. Для достижения этой цели они использовали изотермические одеяла золотистого цвета, которые закрепили с помощью скотча. Уклонисты считали, что такой наряд поможет им избежать обнаружения тепловизора. Однако пограничники заметили их и задержали.

"Золотые уклонисты" объяснили, что такой план побега в соседнюю страну нашли в мессенджерах. Пограничники составили на них административные протоколы.

Ранее Politeka также писала об уклоняющемся, которому не пересечь границу волки. Мужчина хотел незаконно покинуть Украину через границу с Молдовой, но его встретили волки, из-за которых он был вынужден вылезти на дерево и просить о помощи. Несмотря на его признание в своем преступлении, мужчину наказали.

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