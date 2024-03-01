Одесситу доначислили за газ полмиллиона гривен, стало известно о причине.

Так, Киевский районный суд Одессы удовлетворил иск "Одессагаза".

Известно, что суд обязал одессита доплатить за газ 503,6 тысяч гривен из-за того, что у него были найдены повреждения и царапины на счетчике.

Об этом говорится в решении суда.

Сообщается, что еще в августе 2021-го во время проверки работники "Одессагаза" нашли царапины на счетчики - тогда прибор отправили на экспертизу.

В результате было обнаружено "несанкционированное вмешательство в работу ЗСТ и нарушена целостность заводского клейма.

Известно, что отпечаток пломбы не соответствовал отпечаткам завода изготовителя.

Около пломбы на аверсе и реверсе были видны подколы и царапины.

Газовая компания провела перерасчет из-за того, что в Кодексе газораспределительных сетей предусмотрено – если клиент самостоятельно подключился к газу или вмешался в работу счетчика – ему проведут доначисление.

Представительство "Одессагаз" обратилось в суд, который принял решение "взыскать в пользу АО "Одессагаз" доначисления неучтенного объема природного газа в сумме 503 636,32 грн".

Таким образом, клиент либо подаст и выиграет апелляцию, либо будет вынужден уплатить долг. Если же не заплатит, то исполнительная служба может заблокировать банковские счета, наложить арест на имущество.

Источник: Обозреватель .

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