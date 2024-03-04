Инцидент произошел в Подольском районе Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области.

Жительницу Одесской области оштрафовали за сожжение камыша.

Сообщается, что женщина решила зажечь камыш, в результате чего вспыхнул пожар.

Известно, что выгорел один гектар земли вне села Великобоярка.

Сотрудники полиции выписали нарушительницы из Подольского района штраф в размере 3060 гривен.

К слову, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в последние дни в Украине наблюдается рост пожаров, за нарушения люди получили штрафы.

За поджог сухой травы законом предусмотрен штраф. Кроме того, экосистемы являются домом для животных и птиц, которые могут пострадать в результате поджога сухой травы.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напоминают о штрафах и отмечают, что часто хозяйственная деятельность граждан становится причиной возгораний, поскольку с увеличением температуры воздуха люди начинают убирать свои участки и сжигать сухую траву.

Согласно законодательству, за поджог сухой травы предусмотрен штраф от 3060 до 6120 гривен.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к возобновлению довоенного состояния системы налогообложения.

Также Politeka писала, что новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.