В Одесской области местные женщины устроили скандал с участием работников ТЦК и СП.

Так, в одном из населённых пунктов Одесской области местные женщины начали кричать на работников ТЦК.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что женщины были возмущены тем, что представители ТЦК устраивают рейды и забирают мужчин.

В частности, в Белгород-Днестровском районе группа работников ТЦК и СП находилась в людном месте.

В какой-то момент к войскам подошли женщины и спросили, почему рабочие ТЦК проверяют документы.

"Зачем вы забираете ребят? Это вы здесь сидите, а вы идите на нулевые позиции, вместо того чтобы здесь забирать ребят. Уже всех забрали", — выкрикивали женщины.

Мужчины в форме никак не отреагировали на жалобы местных женщин и продолжили дежурить.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили очередную схему хищения государственных средств, выделенных на нужды ВСУ.

Как сообщила Нацполиция, сделку проверили чиновники Минобороны.

Трое чиновников оборонного ведомства провернули "схему" на закупках коек для ВСУ.

Они нанесли ущерб государственному бюджету на сумму около 4,3 миллиона гривен.

Участникам преступной схемы сообщили о подозрении, фигуранты дела могут оказаться за решеткой на 12 лет.

Кроме того, злоумышленников лишат права занимать определенные должности и конфискуют имущество.

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Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.