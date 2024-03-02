При избрании вида взыскания суд учел лицо виновного, совершившего административное правонарушение, признание им вины и характер правонарушения.

Мужчина был призван на военную службу по мобилизации во время действия в Украине военного положения и назначен на должность командира отделения воинской части в городе Измаил. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Согласно данным протокола об административном правонарушении, военный находился на территории отделения ВСП в Измаиле с явными признаками алкогольного опьянения. Он также отказался от процедуры признания состояния алкогольного опьянения, что подтверждается актом отказа от прохождения медицинского осмотра для установления факта состояния алкогольного опьянения.

При избрании вида взыскания суд учел лицо виновного, совершившего административное правонарушение, признание им вины, характер правонарушения и обстоятельств его совершения, с учетом чего применяет административное взыскание в виде штрафа.

За указанный позорный поступок, подвергшийся признакам административного правонарушения, военному назначили взыскание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, он должен заплатить 605 гривен судебного взыскания.

Напомним, что с марта 2024 года никакие изменения в процесс проведения мобилизации не внесены, ведь в Раде пока не утвердили новый порядок. Военнообязанные мужчины по-прежнему могут получить повестку для уточнения данных и прохождения военно-лечебной комиссии (ВЛК).

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.