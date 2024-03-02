В связи с проведением срочных работ на распределительных системах люди будут сидеть без газа.

Во вторник, 5 марта, часть населенного пункта Южное подвергается отключению газоснабжения в связи с проведением плановых ремонтных работ. Об этом местных жителей проинформировала компания АО "Одессагаз".

В связи с проведением срочных работ на распределительных системах, с 9:00 до 18:00 5 марта 2024 года, будут временно приостановлены поставки газа.

Возобновление поставки запланировано сразу после завершения ремонтных работ. Ограничения коснутся Одесской области, в частности, города Южное по адресам: ул. Горбатко, 8 и ул. Приморская, 5. Акционерное общество "Одессагаз" выражает информацию об этих изменениях в контексте предоставления коммунальных услуг во время военного положения в Украине.

Следует также напомнить, что в соответствии с решением Кабинета Министров Украины, указанным в постановлении №1405 от 29 декабря 2023 года, введены ограничения на предоставление некоторых услуг потребителям в случае частичного или полного отсутствия оплаты. Однако это правило пока не применяется на всей территории страны.

В Одесской области пользователи, имеющие задолженность за газ, будут отключены от его поставок.

Напомним, что следует отметить, что тарифы на газ не изменятся, но за услугу доставки газа придется платить по новым реквизитам. Это важно учесть, чтобы не было переплаты.

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