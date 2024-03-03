С марта большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше не будут получать денежную помощь от государства автоматически.

Сегодня на заседании областного совета Одессы депутаты решили не поддержать проект решения, который предусматривал продолжение выплат денежной помощи для временно перемещенных лиц, которые сейчас проживают в регионе.

В результате, начиная с 1 марта, беженцев с семейным доходом в 9700 гривен решено больше не включать в перечень получающих государственную денежную помощь.

С начала марта часть украинских переселенцев лишилась права на государственные выплаты денежной помощи. Кабинет министров Украины принял постановление, по которому останавливается денежная помощь для определенных категорий внутренне перемещенных лиц.

Эти категории включают пенсионеров с пенсиями менее 9444 гривен в месяц, лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, детей с инвалидностью, детей-сирот и лишенных родительской опеки, сирот до 23 лет и приемных родителей.

С марта большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше не будут получать денежную помощь от государства автоматически. Однако они имеют возможность обратиться в социальные службы для продолжения выплат денежной помощи.

Право на это имеют следующие группы:

Члены семей лиц, указанных в предыдущем списке;

Семьи с детьми до 14 лет, которые не могут обеспечить посещение ребенком детского сада или школы в очной форме, поэтому вынуждены оставаться дома;

ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зоне боевых действий;

Многодетные семьи;

Лица, потерявшие трудоспособность и не получающие пенсию.

Источник: dilova.com.ua

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