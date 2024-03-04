В результате удара "Шахеда" в Одессе погибли 12 человек, среди них пятеро детей - 3 марта был объявлен днем ​​траура в городе.

Даже после трагического удара России по многоэтажному дому в Одессе, приведшему к смерти местных жителей, некоторые клубы продолжали проводить вечеринки. Пока спасатели работали над разборкой завалов и вытаскиванием мертвецов, некоторые жители города танцевали в ночных заведениях и веселились под русскую музыку.

Напомним, что в результате удара "Шахеда" в Одессе погибли 12 человек, среди них пятеро детей. Спасательные и поисковые операции продолжались два дня до вечера 3 марта. Этот день был объявлен днем ​​траура в городе.

Тем не менее, некоторые ночные клубы города не отменили вечеринки даже после трагедии. Например, в субботу, 2 марта, в клубе Palladium состоялась вечеринка под названием "sexesyspace", несмотря на то, что в это время спасатели продолжали работать на месте трагедии. На странице события в Instagram были опубликованы кадры танцев и громкой музыки, которые позже были удалены.

В день траура по погибшим также были зафиксированы несоответствующие действия в танцевальной студии "olika.dance.studio", где провели вечеринку, а видео с танцевальными номерами появилось в Instagram. Впрочем, доступ к странице ограничен.

Кроме того, в социальных сетях появилось видео по заправке "ОККО" в Измаиле на Одесщине, где люди веселились под песни исполнителей из россии - страны, накануне повлекшей смерть 12 человек в Одессе.

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