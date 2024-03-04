В результате дроновой атаки в Одессе погибла многодетная семья военных, включая отца, мать и троих детей. Тела Олега, Татьяны, семимесячной Лизы, 10-летнего Сергея и 8-летней Златы были найдены под завалами.

Этой информацией поделились близкие друзья семьи, Любовь и Владислава, сообщает Суспільне.

Олег и Татьяна Кравец были военными и познакомились на службе. Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочерью. Олег был последним сыном своих родителей, ведь его брат Евгений погиб в 2014 году в зоне АТО.

"Он был лучшим другом моего мужа Виталика. Они вместе служили. Олег только поздравил его с Днем рождения. Отец Олега также был военнослужащим. Женя погиб десять лет назад, ему было 27. Это так грустно. Это была очень замечательная семья".

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Маленькая Лиза была единственным общим ребенком пары, и ей исполнилось семь месяцев 29 февраля. Татьяна имела еще троих детей от предыдущего брака:

"Он принял ее с тремя детьми, и вместе они родили Лизонько. Старший сын, Владимир, поехал к дедушке с бабушкой в ​​Рауховку и выжил, но трое других - общий ребенок и двое из первого брака - погибли", - добавила Любовь.

одеса

Другая подруга семьи, Владислава, рассказала, как спасатели ГСЧС пытались найти кого-то из семьи:

Там, где стиральная машина и открытая дверь – это их квартира. Там они были: спальня, где они спали с Олегом, и Лизочка с ними. Одна комната осталась стихийной, и балкон не обвалился. Спасатели заходили туда, звали их, но очевидно, что они не выжили.

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