Работодателям снова нужно регулярно корректировать заработные платы в соответствии с уровнем инфляции и не забывать об уплате страховых взносов в ПФУ.

Ключевым условием для получения права на назначение пенсии по достижении пенсионного возраста является наличие страхового стажа. Об этом одесситам напомнили на официальной странице Пенсионного фонда Одесской области в Фейсбуке.

Страховой стаж определяется как период, в течение которого лицо было подвергнуто общеобязательному государственному пенсионному страхованию и уплачивало единый взнос в сумме не менее минимального размера за каждый месяц.

Согласно законодательству с 2011 года, обязанность уплачивать единый социальный взнос, включающий страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, возложена на работодателей. Этот взнос составляет 22 процента от фонда оплаты труда каждого работника в месяц.

Важно отметить, что с 2024 года наши граждане получают право на назначение пенсии по достижении пенсионного возраста при условии наличия страхового стажа не менее 31 года. Равномерно малый страховой стаж будет увеличиваться до 35 лет с 2028 года.

В случае, когда одессит работал дольше, но трудовые отношения не были надлежащим образом оформлены, или работодатель не исполнял своих обязанностей по уплате страховых взносов или представления соответствующей отчетности, такое лицо рискует остаться без права на пенсионные выплаты после выхода на пенсию.

К сожалению, некоторые работодатели не испытывают полной ответственности за последствия своих действий, потому появляется проблема. Невыполнение ими обязательств по уплате страховых взносов приводит к тому, что работники в Одессе теряют не только страховой стаж, но и возможность получить заслуженную пенсию в будущем.

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