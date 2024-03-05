В 2023 году Одесская область заняла третье место по количеству жалоб на нарушение языкового закона. Лидером этого показателя стал Киев, а второе место заняла Харьковщина. Нарушителям были выписаны штрафы. Об этом сообщили аналитики платформы Опендатабот.

Сообщается, что за прошедший год в Уполномоченный по защите государственного языка поступило 3692 обращений от граждан, которые касались нарушений языкового закона. В частности, в столице зафиксировано 1345 жалоб, в Харьковской области - 516, в Одесской области - 486. Кроме того, еще 316 обращений поступило из Днепропетровщины. Нарушители получили административное наказание – то есть уплатили штраф.

В 2023 году было зафиксировано 131 случай нарушения языкового закона, что на 20% превышает показатель 2021 года, когда было составлено 108 протоколов. Для сравнения, в 2022 году было зарегистрировано всего 46 таких случаев.

Преимущественно нарушителям выносят предупреждение, а в случае повторения нарушения начисляют штраф. Отмечается рост количества лиц, привлеченных к ответственности за нарушение языкового законодательства с каждым годом. Так, в 2022 году штрафы были начислены только 9 человек, а предупреждения получили 8 человек.

В прошлом году предупреждения были выписаны 61 человеку, тогда как штрафы были применены к 21 нарушителю. Следует отметить, что размер штрафов за нарушение языкового закона варьируется от 3400 до 11900 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, на Одесчине сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесчине 14-летний подросток натворил беды.