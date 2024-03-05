Сегодня в Одессе прощаются с супругами Кравцев, погибшими от вражеского удара по городу.

2 марта Олег и Татьяна были найдены мертвыми вместе с Лизой, которой было 7 месяцев, Сергеем, которому было 9 лет и Златой, которой было 8 лет.

Из семьи в живых остался только старший сын Татьяны. Во время атаки российской федерации в Одессу парень был не дома, а у бабушки и дедушки.

Известно, что родной брат погибшего Олега – Евгений тоже погиб от войны еще в 2014 году. Он служил в АТО.

Напомним , что Олег и Татьяна Кравец были военными и познакомились на службе. Татьяна уволилась, чтобы ухаживать за новорожденной дочкой Лизой. Лиза была общей дочерью супругов, но Татьяна имела еще троих детей от предыдущего брака. Погибший Олег был последним сыном у своих родителей, ведь его брат Евгений ушел из жизни в 2014 году, участвуя в антитеррористической операции.

Ранее Politeka также писала о погибшей семье в Харькове. 12 февраля состоялось прощание с семьей Ольги Путятиной, прокурора Чугуевской окружной прокуратуры. Ольга, ее муж и трое сыновей стали жертвами пожара, возникшего в Немышлянском районе Харькова в результате ударов вражеских дронов российской федерации. Ольга работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 и находилась в декретном отпуске на момент трагедии.

Источник: Мы Украина | Новости сегодня

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