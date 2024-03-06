В Верховной Раде объявили о новых изменениях в законодательстве - украинским пенсионерам будет предоставлено 60 дней, чтобы обратиться в территориальные центры комплектования. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Появилась новая инициатива в спорном законопроекте с целью "затянуть гайки" по мобилизации. Одним из этих предложений является обязанность пенсионеров по силовым и таможенным структурам пройти военный учет. Частично желание украинцев было учтено, и теперь бывшие работники силовых структур должны быть на учете в ТЦК.

Однако это касается не только активных граждан. Верховная Рада внесла дополнение к законопроекту, устанавливающему, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет, покинувшие работу, включая пенсионеров, должны зарегистрироваться на военный учет в местном центре комплектования и социальной поддержки.

Это касается, в частности, бывших работников:

Национальной полиции Украины,

Министерства внутренних дел,

Оперативно-спасательная служба гражданской защиты,

Государственного бюро расследований,

Уголовно-исполнительной службы,

Судебной охраны,

Налоговая служба,

Таможенной службы,

Бюро экономической безопасности Украины

Для этих категорий лиц установлен срок только в 60 дней для прохождения данной процедуры со дня вступления в силу закона.

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