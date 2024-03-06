Сегодня жители Одессы проводят последнюю дорогу для Анны Гайдаржи и ее сына, погибших при атаке дронами в городе.

В Одессе 5 марта простились с семьей Кравцев, погибших во время дроновой атаки на город 2 марта. Сегодня, 6 марта, прощаются с Анной Гайдаржи и ее маленьким сыном Тимофеем, которые в тот день также погибли от атаки России. Во время траурной церемонии захватчики снова нанесли по городу ракетный удар. Видео опубликовало издание "Деловая Одесса".

Сегодня жители Одессы проводят последнюю дорогу для Анны Гайдаржи и ее сына, погибших при атаке дронами в городе. Видеофрагмент показывает церемонию похорон, где в первом ряду сели ее супруг, сестра и другие родственники.

В то время, когда одесситы прощались с невинными жертвами русских оккупационных войск, враги снова атаковали город. 6 марта по Одессе, отмечает издание, раздался взрыв во время ракетной атаки. В видеозаписях слышен взрыв из здания, где собрались местные жители, чтобы почтить память жертв российской агрессии.

"Во время прощания с погибшей, в Одессе снова раздался взрыв от ракетных обстрелов города. Враг пытается уничтожить даже погибших от его рук", - подчеркнула "Деловая Одесса".

Напомним, сегодня в Одессе проводят в последний путь Анну Гайдаржи и ее маленького сына. Она была дочерью пастора одного из местных храмов, баптистского пресвитера Николая Сидака. Тело женщины, которая крепко держала младенца в своих объятиях, обнаружили под завалами дома, потерпевшего разрушение во время произошедшей 2 марта дроновой атаки. Родственники до конца надеялись на чудо и на то, что Анна и ее сын выживут, но, к сожалению, это не произошло.

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