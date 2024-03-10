Начиная с 8 марта, производится регистрация на получение денежной помощи пострадавших от военных действий домохозяйств в Одессе и Одесской области.

В Одессе и области начат сбор данных для выплаты целевой денежной помощи. Каритас Одесса УГКЦ объявила о старте проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине III" в сотрудничестве с Caritas Ukraine и UNHCR Ukraine - Агентством ООН по делам беженцев в Украине. Как подать заявку, чтобы получить денежную помощь от Каритаса

Начиная с 8 марта, производится регистрация на получение денежной помощи пострадавших от военных действий домохозяйств в Одессе и Одесской области.

Эта денежная помощь предназначена для ремонта пострадавшего от российских обстрелов жилья, если оно осталось пригодным для проживания. Украинцы, чье жилье пострадало от обстрелов, смогут получить выплаты по самостоятельному ремонту или найму строителей.

Для получения денежной помощи домохозяйства должны удовлетворять следующим условиям:

Жилье расположено в Одессе или области и получило незначительные повреждения в результате боевых действий.

Семья является владельцем жилья и имеет акт о повреждении.

Семья не получала выплат на ремонт от украинского правительства, программы есть Восстановление или других организаций.

Также заявители на получение денежной помощи должны относиться к одной из следующих категорий уязвимости:

Семья имеет доходы менее 6318 гривен на человека в месяц.

Семью возглавляет одинокий отец с детьми младше 18 лет.

В семье есть беременная женщина или мать, кормящая ребенка до 3 лет.

Семья воспитывает троих или более детей младше 18 лет.

Семья занимается лицом с инвалидностью или тяжелой болезнью.

Семья состоит из лиц старше 60 лет, не получающих поддержки от трудоспособных родственников.

Важно: если у вас есть несколько объектов недвижимости и хотя бы один из них не поврежден, то вы не сможете получить эту денежную помощь.

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