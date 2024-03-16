По предварительным данным, известно о гибели 21 человека в результате удара россиян по Одессе.

Число погибших в результате ракетного удара в Одессе возросло. Еще один работник Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) скончался в больнице от полученных тяжелых ранений. Стало известно имя одесского спасателя, скончавшегося сегодня в больнице. Об этом сообщили в Телеграмм-канале ГСЧС .

"Сегодня (16 марта, – ред.) в больнице от тяжелого ранения погиб еще один работник ГСЧС, еще одна жертва вчерашнего российского удара по Одессе", – сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По данным сейчас, известно о гибели 21 человека в результате удара. Более 70 человек получили ранения, среди которых есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

По информации ГСЧС, в больнице скончался Виталий Алимов, 39-летний водитель-пожарный, получивший тяжелые ранения в результате повторного вражеского удара. Медики делали все возможное, но спасти работника ГСЧС не удалось.

"Глубоко скучаем по поводу смерти побратима-огнеборца и выражаем слова соболезнования родным и близким. В нашей памяти Виталий всегда останется как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из временно оккупированного Крыма. Целью убийц из России была гражданская инфраструктура. По прибытии к месту событий медиков и спасателей враг нанес повторный удар. Первоначально было известно о десятках пострадавших, а также погибших.

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