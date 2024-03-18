Одесская область отдала последнее уважение Денису Колесникову, 29-летнему спасателю, погибшему во время ракетного удара 15 марта. Церемония прощания прошла в его родном селе в Белгород-Днестровском районе. Детальнее о жизни и наследии Дениса рассказали его семья и коллеги.

Дмитрий Колесников, отец Дениса, поделился болью потери, которую семья узнала в день 33-й годовщины свадьбы:

"Ему нравилось ездить на машине с сигналами, спасать людей, поэтому он и выбрал. Он хотел ко мне в дальнобойщики. Потом посмотрел, что я дожил до 50 лет, а у меня только два лучших сына в мире, и больше ничего. Да я ему говорю: "Иди в ГСЧС". И он пошел в ГСЧС. Я приехал с рейса, 15 марта. Приехал жену поздравить, а она говорит: "Слушай, Денис не отвечает". И вот мы в этот день и узнали. Это горе наше "

Максим Колесников, брат Дениса, вспоминает его как человека, известного и уважаемого в городе, обладателя многих наград.

Андрей Стафидов, коллега и кум погибшего, потерял двух друзей в один день из-за военных действий:

"Хороший был , никогда не отказывал, всегда помогал . И тут бах - и все, нет ни одного, ни другого. Я просто потерял двух своих коллег, с которыми я каждую смену ездил. Когда я собирался сюда, доця лежит на кроватке, в телефон смотрит и я говорю: "Папа сегодня едет к крестному, попрощается". Она говорит: "Передавай привет крестному от крестницы".

Олег Котелевский, начальник пожарно-спасательной части, где служил Денис, тоже выразил свою боль от потери.

Источник: Суспільне.

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