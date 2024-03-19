Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога для двух задержанных лиц.

Двум должностным лицам Одесского квартирно-эксплуатационного управления и одному частному предпринимателю объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Подробности преступной схемы раскрыли в Национальной полиции Одесской области.

Преступную деятельность Одесского квартирно-эксплуатационного управления разоблачили и остановили сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины вместе со следователями управления ГУНП в Одесской области. Установлено, что начальник топливной группы управления создала преступную группу с целью завладения государственными средствами, предназначенными на закупку топлива для Вооруженных Сил Украины. В состав этой группы вошли еще один служащий и частный предприниматель.

При закупках должностные лица квартирно-эксплуатационного управления завышали стоимость товара и фиксировали победителей конкурсов по подозрительным схемам. Это привело к потерям Государственного бюджета Украины на сумму более 368 тысяч гривен.

После сбора достаточного количества доказательств при поддержке прокуратуры Белгород-Днестровского района по делам обороны Южного региона всем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупных размерах, в условиях военного положения, организованной группой.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога для двух задержанных лиц, а подозреваемому частному предпринимателю проводятся процедуры с избранием меры пресечения.

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